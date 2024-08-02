نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. سلوى محمد علي ضيفة هبة الأباصيري على "CBC" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية هبة الأباصيري، مساء الأحد المقبل، النجمة سلوى محمد علي، على قناة "‏CBC"، حيث تأتي السهرة ضمن فعاليات "حد النجوم" والتي تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين، وتبث على شاشات الشركة المتحدة.

تكشف النجمة سلوى محمد علي خلال السهرة التي تذاع في التاسعة مساء عن العديد من الأسرار والكواليس، وتتحدث عن مهرجان العلمين، وانطباعاتها عن التنظيم، كما تتحدث عن مشوارها الفني.

سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان النجوم والفن والإبداع، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

وتتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول مشوارهم الممتد وذكرياتهم وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها، إضافة إلي الهوية المصرية وبناء الإنسان والثقافة وصناعة الوعي وغيرها من الأمور.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.