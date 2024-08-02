القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب بالمركز الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية من ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري للدورة ١٧.

بدء فعاليات ندوة تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

بدء فعاليات ندوة تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

بدء فعاليات ندوة تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

أبرز المكرمين في المهرجان

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.