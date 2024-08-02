بعد نجاحه.. معتز التوني يكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني لـ فيلم إكس مراتي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج معتز التوني عن إمكانية وجود جزء ثاني من فيلم إكس مراتي، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج أسرار النجوم، المذاع عبر نجوم إف إم.

حقيقة وجود جزء ثاني لـ فيلم إكس مراتي

وقال معتز التوني: احنا سبنا النهاية مفتوحة، وأتمنى أن ينجح بشكل واسع مع الجمهور، كما أتمنى تقديم جزء ثان، والفكرة قوية ويمكن تقديمها في عمل جديد.

المخرج معتز التوني يكشف عن كواليس فيلم إكس مراتي

سبق، كشف المخرج معتز التوني خلال العرض الخاص للفيلم عن كواليس فيلم " إكس مراتي" قائلا:' الفكرة بدأت من عندي وجبت أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وكتبنا الورق وبعدين جبت هشام ماجد وقعدنا اشتغلنا تاني على الورق لحد ما طلع بالشكل ده.. أمينة خليل اشتغلت في حاجات لايت وممدوح عمل فيلم بنك الحظ قبل كده كوميدي، هما تركيبة إحنا اشتغلنا عليها ويارب الفيلم يعجب الناس كلها.

إيرادات فيلم إكس مراتي

حقق فيلم "إكس مراتي" للفنان هشام ماجد وأمينة خليل نجاحًا كبيرًا فور عرضه، حيث حقق إيرادات بلغت 2 مليون و96 ألف و932 جنيه، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل احداث فيلم إكس مراتي

ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق، وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي، من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، أوتاكا، خالد كمال، وعلي صبحي، مع ضيوف الشرف عماد رشاد وألفت إمام ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، وإنتاج أحمد يوسف.

قصة فيلم إكس مراتي



وتدور أحداث فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، حيث الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.