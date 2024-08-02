آمال ماهر تكشف سبب تأخير طرح ألبومها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة آمال ماهر، خلال تصريحات تليفزيونية، عن سبب تأخر ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا، وقالت آمال: نفسي أكون في حفلة مع فنان العرب محمد عبده وربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، وعارفه إني اتأخرت على الجمهور في ألبومي الجديد ولكن بركز في اختيار الأغاني وده السبب وهعمل ألبوم يشرفهم.

أحدث ألبومات آمال ماهر

ومن ناحية اخري، طرحت آمال ماهر خلال الفترة الماضية، ميني ألبوم يحمل 5 أغاني بعنوان: أنا كويسة بعد غياب سنوات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمرين، الحكاية في مشهدين، وكسبت الرهان، وحققت هذه الأغاني نجاحًا ساحقًا.

عودة آمال ماهر بعد غياب طويل

ويشهد ميني ألبوم “أنا كويسة” عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية “اللي قادرة”، هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل.

أول أغنية تغنت بها آمال ماهر

وكانت من الأغنيات الأولى التي تغنت بها آمال هي أغنية “عربية يا أرض فلسطين” من ألحان الشريعي، ولقد أعجبت كل من استمع إلى صوتها العذب إلى الدرجة التي جعلت البعض يطلق عليها لقب “خليفة أم كلثوم” خاصة بعد مشاركتها بصوتها في مسلسل أم كلثوم حيث قدمت عدد من أغاني العمل الشهير.

غلق قناة آمال ماهر على اليوتيوب

يذكر ان قناة آمال ماهر الرسمية على يوتيوب كانت قد تم اغلاقها لمدة عامين، ثم عادت أيام في يوليو 2022 وأغلقت مرة أخرى أي أن القناة مغلقة منذ ثلاثة أعوام، وخرجت شائعات العام الماضي عن اختطاف آمال ماهر، وهو الأمر الذي نفته بظهورها في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها.

جوائز آمال ماهر

حصدت آمال ماهر عدة جوائز منها: جائزة موريكس دور كأفضل مطربة عربية عام 2010 عن ألبوم اسألني أنا، جائزة دير جيست كأفضل مطربة صاعدة عام 2012 عن ألبوم أعرف منين، جائزة دير جيست كأفضل ألبوم غنائي عام 2012 عن ألبوم أعرف منين، ترشيح وورلد ميوزيك اوورد كأثر ألبوم غنائي مبيعات عام 2012 عن ألبوم أعرف منين.