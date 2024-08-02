محمد رمضان ينعى مشاهير الإنتاج ضحايا حادث الضبعة

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أحمد جودة - القاهرة - محمد رمضان ينعي مشاهير الإنتاج ضحايا حادث الضبعة

حرص الفنان محمد رمضان على نشر نعي مشاهير الإنتاج اللذين لقوا مصرعهم في حادث سيارة في مدينة الضبعة، ذلك الحادث الذي هز الوسط الوسط الفني بأكمله وجعل هالة من الحزن تُخيم على صناع الأعمال الفنية وجاء نعي الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "فيسبوك"، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



منشور الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك

قام الفنان محمد رمضان بنشر صورة تجمع كلًا من الأربع منتجين الذين لقوا مصرعهم في حادث السيارة، وهم حسام شوقي محمود كمال تامر فتحي وفتحي إسماعيل وعلق على صوره قائلًا:

"في الجنة ونعيمها يا حسام ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته انت ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي

ويصبر قلوب الأهل والأحباب".

منشور الفنان محمد رمضان عبر فيسبوك



تفاصيل حادث الضبعة

وفي نفس السياق وقع حادث الضبعة في ظهر أمس الخميس الموافق يوم 1 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024، وكان المنتجين الأربعة حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي يتجهون إلى مدينة الضبعة وفي الطريق تعرضوا لحادث مروع وهو إنقلاب السيارة وإشتعال النيران بها، مما أسفر عن وفاة كلًا من حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، ونجا فيهم تامر فتحي وتم نقله إلى مستشفى مطروح، إلا أنه مساء الخميس لحق بأصدقائه وتوفاه الله.

من حادث الضبعة



آخر أعمال الفنان محمد رمضان

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان محمد رمضان هو مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في رمضان في مصر والوطن العربي كما تصدرت جميع حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في مسلسل جعفر العمدة نخبه من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمد رمضان، هاله صدقي، أحمد فهيم، إيمان العاصي، زينة، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، منذر رياحنة، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.