فن ومشاهير

شيريهان تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

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القاهرة - محمد ابراهيم - شيريهان تهنئ إبنتها بعيد ميلادها

بوابة دوت الخليج

قامت الفنانة شيريهان بتهنئة إبنتها تاليا وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وفيما يلي يستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

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الفنانة القديرة شيريهان 


شيريهان تحتفل بعيد ميلاد إبنتها تاليا

وحرصت الفنانة شريهان على تهنئة إبنتها تاليا بعيد ميلادها من خلال نشرها صورة إبنتها وهى أمامها تورتة عيد الميلاد وجاء ذلك من خلال خاصية "الاستوري" بموقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت الفنانة شيريهان قائلةً:
"كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وإنتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

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تهنئة شيريهان لابنتها عبر إنستجرام 
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رئيس المركز الكاثوليكي في زيارة للفنانة شيريهان

وفي سياق آخر حرص رئيس المركز الكاثوليكي "بطرس دانيال" على زيارة الفنانة شيريهان في منزلها، وقام بتقديم مصحف لها هدية، وعبر عن سعادته بتلك الزيارة، حيث قام بنشر الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا:
"زيارة خاصة للفنانة الأسطورة والرائعة شريهان، وفيه تحدثت عن الجائزة التى حصلت عليها من المركز واحترامها وعشقها للمركز الكاثوليكى للسينما".

 

آخر أعمال الفنانة شيريهان

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيريهان هى مسرحية بعنوان "كوكو شانيل" والتي تم إنتاجها في عام 2021، وهى من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة القديرة شيريهان، هاني عادل، حنان يوسف، سمر مرسي، إنجي وجدان، أيمن القيسوني، تامر حبيبب، وآخرين من النجوم والمسرحية من إخراج هادي الباجوري.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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