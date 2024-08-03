أحمد جودة - القاهرة - بدء توافد الجمهور على حفل رامي جمال بمهرجان العلمين

يحل اليوم الجمعة الموافق يوم 2 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024 حفل الفنان رامي جمال ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية التي بدأت منذ يوم 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس، وقد بدء منذ قليل توافد الجمهور على حفل رامي جمال ويستعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل الخاصة بحفل رامي جمال.

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بدء توافد الجمهور على حفل رامي جمال بالعلمين

بدأ جمهور رامي جمال بالتوافد على الحفل منذ قليل، حيث من المقرر أن يقدم الفنان رامي جمال باقة مميزة من ألمع أغانيه التي تتنوع ما بين القديم والحديث والتي يحبها جمهوره ويتفاعل معها، ويقام حفل رامي جمال في مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة.



تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية

إدارة مهرجان العلمين تخصص جزء من أرباح المهرجان لفلسطين

وقد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.