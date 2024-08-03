نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض الخولي يتعاقد على مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد الفنان رياض الخولي على المشاركة في مسلسل حكيم باشا الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، وينافس به في دراما رمضان 2025، وجاري في الفترة الحالية التحضير له والاتفاق على كافة تفاصيله، والعمل من تأليف محمد الشواف.

آخر أعمال رياض الخولي

والجدير بالذكر آخر أعمال رياض الخولى مسلسل المعلم، والذي خاض به منافسات الموسم الرمضاني الماضي 2024، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

ودارت أحداث المسلسل حول صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم مكون من 30 حلقة، وعُرض على قناة الحياة ومنصة WATCH IT، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، إنتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، وعلاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.