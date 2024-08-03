نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 عام على مسلسل آدم ..أولى تجارب تامر حسني الدرامية التي ابكت الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



مر 13 عام على العرض الأول لمسلسل "آدم" والذي تم عرضه عام 2011، وكان التجربة الأولى لتامر حسني في تاريخ الدراما التلفزيونية ، وحقق المسلسل نجاح كبير جدًا ، وسمع بالشارع المصري نظرًا لوقت عرضه ومناقشته لقضايا هامة كالرشوة والوحدة الوطنية والفقر وغيرها .

قصة مسلسل آدم

تدور أحداث المسلسل حول آدم شاب فقير من بيئة شعبية، يُتهم والده بتقاضي رشوة، فيصبح آدم عائل الأسرة المكونة من والدته، وأشقائه فتضطره الظروف للعمل كعامل توصيل للطلبات. تربطه علاقة حب بجارته هنا التي يرفض والدها زواجه منها. وفي إحدى المرات يرى رجلًا أمريكيًا يحاول التهجم على الفتاة نانسي فيقتله للدفاع عن نفسه وعن الفتاة لتبدء صراعات عديدة له .



جدل حول النهاية المنطقية



اعترض الجمهور في وقت العرض على نهاية المسلسل الذي ينتصر فيها الشر على الخير ويقتل آدم على يد سيف الحديدي وتتم ترقيته ، إلا أن تامر حسني علق على ذلك من خلال عدة تصريحات له مؤكدًا بأنها نهاية منطقية ، وأنّ المسلسل يؤرخ لمرحلة ما قبل الثورة، ويرصد واقع المواطنين تحت الظلم والقهر.

فريق عمل مسلسل آدم

وهو من بطولة تامر حسنى ومى عز الدين وأحمد زاهر وعفاف شعيب ودينا فؤاد ودرة التونسية وإيناس عز الدين وحجاج عبد العظيم ومحمود الجندي، وعبد الرحمن أبو زهرة ومن تأليف أحمد أبوزيد وإخراج محمد سامي.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.



كلمات أغنية معلمين



ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت طب معلش

لا متقفش أنا عاوزك هادي