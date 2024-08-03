نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند..تعرف على آخر أعمال شريهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة شريهان، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"،خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلاد ابنتها تاليا، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورا لها بتورتة عيد الميلاد، و علقت عليها قائلة:"كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وانتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

آخر أعمال شريهان في المسرح

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة شريهان المسرحية، هى مسرحية بعنوان "كوكو شانيل" والتي تم إنتاجها في عام 2021، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور،خلال فترة عرضها.

أبطال وصناع مسرحية "كوكو شانيل"

وشارك في بطولة مسرحية "كوكو شانيل"، نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة القديرة شريهان، هاني عادل، حنان يوسف، سمر مرسي، إنجي وجدان، أيمن القيسوني، تامر حبيبب، وآخرين من النجوم والمسرحية من إخراج هادي الباجوري.

آخر أعمال شريهان في الدراما

والجدير بالذكر أن مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي" هو آخر أعمال شريهان الدرامية، وتم عرضه في عام 1997.

أبطال وصناع مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي"

وشارك في بطولة مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي" عدد كبير من نجوم الفون أبرزهم: نبيل الحلفاوي، محمد رياض، شريهان،ليلى فوزي، أحمد خليل وحسن كامي، وآخرين، ومن تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود.