نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند..كل ماتريد معرفته عن شريهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة شريهان، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"،خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلاد ابنتها تاليا، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورا لها بتورتة عيد الميلاد، و علقت عليها قائلة:"كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وانتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

معلومات عن شريهان

ولدت الفنانة شريهان في القاهرة، تعدّ من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثّر على عملها في السنوات الأخيرة.



وعادت إلى التلفاز بأول أيام رمضان عام 2021 بإعلان تلفزيوني لشركة فودافون.



ودرست شريهان الحقوق وقد أنهت دراستها بعد سن 18 من الجامعة بحيث كانت تنوي أن تساعد والدها في إدارة أعماله إلا أن حبها للفن جعلها تصبح راقصة استعراضية وممثلة محترفة حيث تلقت دروس خاصة بالرقص التعبيري ورقص الباليه في مدارس في باريس. اكتشف الفنان الراحل عبد الحليم حافظ شريهان وهي طفلة من خلال شقيقها عمر خورشيد وأول أعمالها كان عبر فيلم "ربع دستة أشرار" وفيلم "قطة على نار" عام 1978م.



وبعد ذلك انتقلت شريهان نقلة نوعية بعد 5 سنوات أثناء مشاركتها في فيلم "الخبز المر" أمام الفنان الراحل فريد شوقي عام 1982م. دخلت شريهان عالم الفوازير عام 1985م أول مرة ولمعت بحيث أصبحت الاستعراضية الأولى في مصر لأدائها العالي سنين متتالية. برز شريهان في مسرحيات متعددة بأدوار استعراضية منها: "سك على بناتك"، "علشان خاطر عيونك" عام 1989م، "المهزوز".

آخر أعمال شريهان في المسرح

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة شريهان الفنية، هى مسرحية بعنوان "كوكو شانيل" والتي تم إنتاجها في عام 2021، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور،خلال فترة عرضها.

أبطال وصناع مسرحية "كوكو شانيل"

وشارك في بطولة مسرحية "كوكو شانيل"، نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة القديرة شريهان، هاني عادل، حنان يوسف، سمر مرسي، إنجي وجدان، أيمن القيسوني، تامر حبيبب، وآخرين من النجوم والمسرحية من إخراج هادي الباجوري.

آخر أعمال شريهان في الدراما

والجدير بالذكر أن مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي" هو آخر أعمال شريهان الدرامية، وتم عرضه في عام 1997.

أبطال وصناع مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي"

وشارك في بطولة مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي" عدد كبير من نجوم الفون أبرزهم: نبيل الحلفاوي، محمد رياض، شريهان،ليلى فوزي، أحمد خليل وحسن كامي، وآخرين، ومن تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود.