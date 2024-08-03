في ذكري ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ رشدي أباظة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم السبت ٣ أغسطس ذكري ميلاد دنجوان السينما المصرية رشدي أباظه، الذي اشتهر بتعدد الزيجات، وتميز بالذكاء والإصرار والطموح والعزيمة والكاريزما فهو العاشق والاب الحنون والصديق المخلص.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ رشدي أباظه



نشأة رشدي أباظة

ولد رشدي أباظة، في 3 أغسطس 1926، من الأسرة الأباظية الشهيرة بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، فوالده عمل ضابطًا، بينما والدته إيطالية، فكانت الرياضة هي الهواية الأولى التي امتلكها واشتهر بها، حتى أنه ترك الدراسة الجامعية من أجلها إذ التحق بكلية الطيران ثم التجارة، ولكنه تفرغ للرياضة قبل أن يتجه للتمثيل،



وتمتع بمواصفات جسدية أهلته ليكون بطلًا رياضيًا ثم نجمًا معروفا في السينما.



أبرز أعماله الفنية



نجح رشدي أباظة في العديد من الأعمال الفنية أبرزها "صراع في النيل"، و" تمر حنة"، فتقمص شخصيات مختلفة منوعًا في أدواره ما بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية والشريرة والجادة، ليقدم سجلًا حافلًا من الأعمال يزيد على 150 فيلمًا كما اختير 12 منها ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ومنها فيلم "جعلوني مجرمُا"، "رد قلبي"، و"حياة أو موت".





دخل رشدي أباظة مجال الإنتاج، إذ أنتج 5 أفلام كان أولها فيلم "عاشور قلب الأسد"، وكان هذا الفيلم فكرته وتأليفه بينما قام بالسيناريو والحوار أحمد كامل الحفناوي، ثم "طريق الشيطان" والذي قام بوضع فكرته أيضًا، وشارك في بطولته، كما أنتج فيلم "شقاوة رجالة"، "سر الغائب" و"كانت أيام" وشارك في بطولتها.

صدفة أدخلته عالم الفن



عرف الفن طريقه بالصدفة في حياة رشدي أباظة، كانت الرياضة كلمة السر في أن يتجه لهذا المجال، حيث التقى بالمخرج المصري الراحل كمال بركات في أحد الأندية، وكان رشدي يلعب البلياردو، وعرض عليه الوقوف أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم "المليونيرة الصغيرة"، ووافق رشدي أباظة، ولكن كان لأسرته موقف آخر، فواجه رفضًا من والده عندما علم برغبته في الاتجاه للتمثيل، وساعده ابن عمه الفنان أحمد أباظة في هذا المجال.