في ذكرى ميلاد مديحة كامل..ماهي أبرز المحطات والأزمات في حياتها؟

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة مديحة كامل، الذي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1948، ورحلت عن عالمنا في 13 يناير عام 1997، رحلت وتركت خلفها تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن.

معلومات عن مديحة كامل

ولدت الفنانة مديحة كامل في مدينة الإسكندرية وكان والدها صالح أحمد، يمتلك مجموعة من الأراضي على ترعة المحمودية، وكانت لديها 6 اخوات وكانت هي الطفلة الثانية، كبرت على حب كرة السلة والتنس وكان عشقها الأول والأخير هو التمثيل.

وشاركت في مسرحية رابعة العدوية وهي في المرحلة الإعدادية وحصلت على لقب أحسن ممثلة مدرسية في ذلك الوقت، وفي الستينات انتقلت مديحة كامل إلى القاهرة لاستكمال دراستها والتحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبدأت تعمل في عروض الأزياء، ولم تفارقها والدتها أثناء عملها في مجال الأزياء خوفًا عليها نظرًا لصغر سن مديحة كامل في ذلك الوقت.

مشوار مديحة كامل الفني

وبدأت مديحة كامل مشوارها الفني بدأت أن تظهر على التليفزيون بأدوار صغيرة، وفي عام 1966 كانت تقدم لأول مرة دول البطولة أمام الممثل الكبير فريد شوقي في فيلم "30 يوم في السجن"، ونظرًا لموهبتها الكبيرة في مجال التمثيل حققت بعد ذلك نجاحات كبيرة في عالم الفن.

أزمة طلاق مديحة كامل

وقدمت مديحة كامل شخصيات مختلفةعلى مدار مشوارها الفني، ولم تخلو مسيرتها الفنية من الأدوار الجريئة الذي أدت بأنها يصفها البعض أنها ممثلة إغراء، ومن أبرز أفلامها الجريئة فيلم "فتاة شاذة" مع الفنان رشدي أباظة والفنانة شويكار، وكان الفيلم من إخراج أحمد ضياء الدين، والجدير بالذكر أن هذا الفيلم هو الذي أدى إلى طلاقها نظرًا لغيرة زوجها الشديدة عليها، ومن بعد ذلك ظهرت شائعات حولها وحول الفنان رشدي أباظة بأن هناك علاقة حب تجمعهما وكانت هناك شائعات من جهة أخرى أنها تعيش قصة حب مع الفنان أحمد رمزي ولكنها قامت بنفي كل هذه الشائعات.