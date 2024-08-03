نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. سيمون تنعي الراحلة ميريت وحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون على نعي سيدة الأعمال ميريت وحيد من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" الله يرحمها الدكتورة ميريت وحيد رحمي سيدة الأعمال والخبيرة السياحية البقاء لله".

تعليقات الجمهور على منشور سيمون



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يصبر أهاليها، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، وغيرها من التعليقات.

بكلمات مؤثرة... سيمون تنعي في وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

حرصت الفنانة سيمون على نعي أسر الراحلين المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل في حادث سير، حيث شاركت جمهورها بصورة لهم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" الله يرحمهم يارب البقاء لله".

تعليقات الجمهور على منشور سيمون



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يصبر أهاليهم، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سيمون



والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

