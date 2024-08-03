بهذه الطريقة..أصالة نصري تعايد ابنتها شام الذهبي بمناسبة عيد ميلادها



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة أصالة نصري على معايدة ابنتها بمناسبة عيد ميلادها، حيث شاركت جمهورها بصورة شام من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،.

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:كلّ سنه وأنتي أمي ودنيتي ورفيقتي وحياتي وأختي وحنونتي ياستّي يامصدر فخري وأجمل إستثماراتي ".



وأضافت:" كلّ سنه وأنتي بألف خير ياوطني ياشامي الياسمينه أنتي وزهر الشام أنتي والحلا كلّه أنتي الله يحفظك وأكبر فيكي يازينة الدّنيي شامي الله يسعدك قدّ مابتسعديني وقد مابتطمنبني وكلّ شي بخير ما دام شامي بخير".



تعليقات الجمهور على منشور أصالة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يكرمك ويسعدك يارب العالمين، كل عام وهي بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، ربنا يباركلك فيها يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أصالة نصري

والجدير بالذكر آخر أعمال أصالة نصري أغنية "إنسان" من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

وسط هذا الضجيج وضهر انسان

التفاصيل الشفتهن بي خطيره

كلبه بنصه لوحه واني عنوان

احس وياه صرت مثل الاميرة

دخل كلبي حرب بسلوب فنان

واخذني البيتهم مثل الاسيره

وعدني بعمري ابد ماشوف خذلان

واني ادري سند ماعندي غيره

عمري العشته قبله هموم واحزان

فرحتي بجيته صارت فد جبيره

كلام الغزل ماله يصير ديوان

سمعته بجسمي صارت قشعريره

هو كبالي يحجي وبالي سرحان

بهاي رموش عينه التسوى ديره

رسم بيده طريقي اشكال والوان

وكل هذا الاعيشه بجال خيره