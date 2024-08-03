أنا الذي غني وطبل.. عصام كاريكا يكشف عن تعاونه مع محمد منير.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الملحن عصام كاريكا، عن تعاونه مع الكينج محمد منير في أغنية جديدة بعنوان «أنا الذي غنّى»، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القادمة ضمن أغاني موسم الصيف.

وأوضح عصام كاريكا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلًا: «وأنا مع محمد منير عامل أغنية جديدة اسمها "أنا الذي غنّى" وتقول كلماتها: انا الذي غنى وطبل بحر جَبـَّل.. أنا اللي جلبي ياما اتبهدل.. وأنا ولد أصول، والمفروض إنه ا تنزل خلال أسبوع أو 10 أيام بالكتير».

أغنية “بنت الشهبندر”

وأشار عصام كاريكا، إلى أنه بدأ البحث عن كلمات جديدة ومختلفة لكي يلحنها لنفسه، وعندما وجد كلمات أغنية «بنت الشهبندر»، بدأ في عرضها على زملائه لكي يقوم بتلحينها وتوزيعها بشكل مختلف عن أغاني موسم الصيف الجاري.