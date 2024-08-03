هشام ماجد عن الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة":خالد دياب وشيرين دياب بيكتبوا في الحلقات الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هشام ماجد،عن مصير الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا،ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.





وأكد "ماجد" عن وجود جزء ثاني من المسلسل، وبيتم التحضيرات له في الوقت الحالي، وذلك من خلال لقائه في برنامج "سينماتك"،قائلًا: "في جزء تاني من مسلسل أشغال شقة في رمضان، خالد دياب وشيرين دياب بيكتبوا دلوقتي في الحلقات الأولى وإن شاء الله زي ماالجزء الاولاني عجب الناس ده يعجبهم، وهيبقى بنفس الفريق".





أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة"





وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين،مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالددياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.





أحداث مسلسل "أشغال شقة"

وتدور أحداث مسلسل أشغال شقة حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسدشخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.