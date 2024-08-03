نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى فهمي بعد إجرائه عملية بالمخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان مصطفى فهمي، خلال الأيام الماضية لأزمه صحية، دخل علي أثرها المستشفى، قام بعملية جراحية دقيقة في المخ.

الحالة الصحية لـ مصطفى فهمي

خضع مصطفى فهمي لعملية جراحية دقيقة بالمخ لاستئصال ورم سرطاني، غادر مستشفى نيورو اسبتاليا المتخصصة بجراحة المخ والأعصاب، بعد استقرار حالته الصحية، وسيكمل بروتوكول العلاج بمنزله خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال مصطفى فهمي

وكان اخر اعمال مصطفى فهمي هو فيلم السرب، وشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل السلطات الأمنية المصرية ضد التنظيمات والكيانات الإرهابية، بما في ذلك ذبح 21 مصريًا في ليبيا وعمليات الجيش لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية.

قصة فيلم السرب

قصة الفيلم مأخوذة عن بطولة حقيقية قريبة للأذهان، حيث وقعت أحداثها في عام 2015 وتابعها وآلمت كل المصريين والرافضين للإرهاب، حيث قامت جماعة داعش الإرهابية بعملية دنيئة، ذبحت فيها 21 مصريًا من الأقباط العاملين في ليبيا من خلال مشاهد هوليوودية قاموا بتصميمها ونشرها في فيلم من 5 دقائق لإثارة الإرهاب والذعر في نفس المنطقة من مشاهد الذبح على شاطئ البحر المتوسط واختلاط الدماء بمياه البحر، من أجل إثارة الفزع بطريقة أكبر.

مصطفى فهمي في فيلم أهل الكهف

وايضا شارك في فيلم أهل الكهف كلا من الفنان خالد النبوي، والفنان محمد ممدوح، الفنان محمد فراج، محمود حميدة، بسنت شوقي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، هاج جميل برسوم، رشوان توفيق، أحمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، ومن إخراج عمرو عرفة.

قصة فيلم "أهل الكهف"

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، هو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".