حدادًا على أرواح المنتجين الأربعة.. حمادة هلال يُعلن تأجيل طرح أغنيته الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان حمادة هلال ستوري، يعلن فيها عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة بعنوان حصل والتي كان من المقرر طرحها أمس الجمعة عبر المنصات الموسيقية، وذلك حدادَا على أرواح المنتجين الأربعة الذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث أليم أول أمس الخميس.

حمادة هلال يُعلن تأجيل طرح أغنيته الجديدة

وكتب حمادة هلال عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام قائلًا: اعتذر لكل المنصات الموسيقية، ولجمهوري، لتأجيل الأغنية الجديدة بعنوان حصل وكان المفترض نزولها أمس الجمعة، وذلك بسبب وفاة أصدقاءنا المنتجين، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لهم بالرحمة.

ترويج حمادة هلال للأغنية بلوك غريب

سبق، روج حمادة هلال لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "حصل"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب الأغنية، وعلق عليه قائلا:" مش كنت مروقك..؟ حصل، ساندك ومفوقك..؟ حصل، والحلو مدوقك..؟ حصل، ساقيني المر ليه؟.. قريبًا أغنية حصل".

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

وكان آخر أعمال الفنان حمادة هلال في الدراما هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 على شاشة قنوات إم بي سي وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم وتصدرت حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان أخر أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وكان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، إيناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.

وأيضا طرح أغنية «احنا الحياة» بالتعاون مع الصينية عائشة،كلمات الشاعرة المصرية سلمى رشيد الحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين وشارك فى كتابة الكلمات الصينية: وو يوان يوان وسوف يتم تصويرها قريبا، طرح حمادة هلال أغنية جديدة بعنوان "روح الروح"، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان حمادة هلال وتوزيع إسلام ساسو.