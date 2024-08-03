عاجل- مصطفى فهمي يواجه أزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة في المخ

أحمد جودة - القاهرة - مصطفى فهمي يواجه أزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة في المخ

مصطفى فهمي يواجه أزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة في المخ.. تعرض الفنان المصري مصطفى فهمي لأزمة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها المستشفى وأجرى عملية جراحية عاجلة في المخ لإزالة ورم. وكشف مصدر مقرب للفنان أن حالة مصطفى فهمي الصحية قد تحسنت حاليًا، وهو يستكمل علاجه في منزله بعد خروجه من المستشفى.

مصطفى فهمي يواجه أزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة في المخ

أعماله الأخيرة



من أبرز الأعمال التي شارك فيها مصطفى فهمي مؤخرًا فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور السينما مؤخرًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح.

مشوار مصطفى فهمي الفني



بدأ مصطفى فهمي مشواره الفني بعد دراسته في المعهد العالي للسينما في القاهرة، وحصل على بكالوريوس من قسم التصوير. بدأ كمسؤول تصوير في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974، ثم شارك بالتمثيل في فيلم "أين عقلي" بنفس العام، ليتوالى بعدها مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.