"هنقضي ليلة مختلفة".. محمد منير يروج لحفله بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في عروس البحر الأبيض المتوسط، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 22 أغسطس المقبل، وأعلن عن الحفل عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وشوق محمد منير جمهوره لحفله بالإسكندرية حيث نشر البرومو الدعائي للحفل معلقًا: “مستني كل جمهوري الغالي في الإسكندرية هنقضي ليلة مختلفة، وهنغني أغاني جديدة مع مزيكا جديدة في ليلة من ليالي اسكندرية الحبيبة”.



وكان قد روج الفنان محمد منير عن الحفل حيث نشرالبوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «جمهور إسكندرية العظيم وحشتوني.. حبيت أبدأ الصيف معاكم من مدينة الصيف، البحر والذكريات إسكندرية، مستنيكم يوم الخميس 22/8/2024».

أسعار تذاكر حفل محمد منير في الإسكندرية



وطرحت الشركة المنظمة للحفل، أسعار التذاكر في 4 فئات، وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى 300 جنيه.

الفئة الثانية 600 جنيه.

الفئة الثالثة 1000 جنيه.

الفئة الرابعة 2500 جنيه.