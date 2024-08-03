نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يكشف عن سبب نجاح أغانيه هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رامي جمال خلال حواره مع الراديو 90.90، عن تصدر اغانيه التريند هذا العام، قال: تركيزي في الفترة الأخيرة أن أجد أغنية جيدة من أجل تقديمها، وليس مجرد التواجد الفني في السوق الموسيقي فقط، وسعيد أنني لدي 6 أغاني في قائمة التريند هذا العام وكلهم تريند رقم واحد والأغنية الواحدة تخطت 30 أو 40 مليون، وهذا ليس طموحي ولكنه يؤكد أنني على الطريق الصحيح.

تفاصيل حفل رامي جمال في العلمين

ومن ناحية اخري، أحيا رامي جمال حفلا كامل العدد على مسرح يو أرينا على هامش مهرجان العلمين في دورته الثانية أمس، وغنى خلاله باقة متنوعة من أبرز أغانيه التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، منها قول حبيبي إنك معايا وقدامي وأنا جتلك واللي مشيوا وفترة مش سهلة وبيكلموني وسقف، كما أهدى رامي أغنيته أوعديني إلى زوجته.

اخر أعمال رامي جمال

وكان اخر أعماله الغنائية باسم «يا دمعي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والذي تعاون فيها رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات، والأغنية من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع أماديو، وايضا أغنية برود ببرود، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية برود ببرود

برود ببرود عليّ بإيه أكون جنبك ومش موجود

ما عنديش خلق أو مجهود دي ماتت والكلام خلصان

ياريت ما تجيش يا سيدي إحسبها وكإنك ما تعرفنيش

صراحة بقيت ما تلزمنيش ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليّ بإيه أكون جنبك ومش موجود

ما عنديش خلق أو مجهود دي ماتت والكلام خلصان

ياريت ما تجيش يا سيدي إحسبها وكإنك ما تعرفنيش

صراحة بقيت ما تلزمنيش ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا إستنيت

ده أنا إستعوضت ربنا فيك

آه أنا أجمل حاجة تحصل لك برغم إني ما زيدتش بيك

فمجنون مين موصل لك في يوم هضعف وأضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي بكرة هتيجي تبكي عليه

ما تلجألوش ولو فيك إيه وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه أستنى صدق وعود من الكذاب

بلاها ولسه بينا حساب راجع لي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا إستنيت