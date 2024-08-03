فن ومشاهير

رامي جمال عن حفله بمهرجان العلمين: شكراً لبلدنا

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 10:28 مساءً - نشر الفنان رامي جمال، مجموعة الصور الخاصة بحفله أمس في إطار فعاليات مهرجان العلمين 2024، بحضورعدد كبير من جمهوره ومحبيه.

رامي جمال عن حفله بمهرجان العلمين: شكراً لبلدنا

وعلق رامي جمال قائلا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام: 'من حفل الأمس الأكثر من رائع حضور وتنظيم وجمال مسرح وهندسة صوت وجمهور راقي في مهرجان العلمين'.

وتابع رامي جمال حديثه قائلا: 'شكراً لبلدنا العظيمة وشكراً لشركتي المتحدة وتذكرتي على كل التفاصيل .. اتشرفت بالعمل معاكم شكراً لكل حد كان سبب اني اتبسط امبارح'.

 

A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic)

 

يشار إلى أن المطرب رامي جمال طرح مؤخرا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم برود ببرود وهي من كلمات أحمد العزب وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا