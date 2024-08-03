نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تأجيل تصوير مسلسل 'هدوء القتلة' لمنة شلبي العام القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف المؤلف هشام عبيه عن عدم الإنتهاء حتى الآن من سيناريو الحلقات لتسليمها إلى جهة الإنتاج، ولذلك قرر صناع العمل تأجيل التصوير إلى العام القادم، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم للكاتب طارق إمام ويدور أحداثه في إطار ٨ حلقات.



أحداث رواية هدوء القتلة



تم تغيير أحداث الرواية لتقوم ببطولتها منة شلبي، ليتحول بطلها من رجل لـ فتاة، وتتناول قصة سالم الشاعر والقاتل المتسلسل الغائب، الذي يقتل بيده اليمنى ويكتب بيده اليسرى قصيدة جديدة مع كل ضحية لإتمام ديوانه الغريب، مدفوعًا بيقين غريب في جرائمه، حيث يعثر سالم على مخطوط عتيق يتحكم في أفعاله دون دراية منه، ويتجول سالم كالشبح في أحياء القاهرة ويدخل بيوتها، متخفيًا خلف وظيفته في التعداد السكاني، ليختار ضحاياه بعناية.

ومن خلال الأحداث يصادف سالم العديد من الشخصيات ومنهم الإسكافي العجوز والقاتل المتقاعد، وجابر الشبح ذو الساق الصناعية، وسلمى التي تُقتل مرتين، وسن الأرملة الوحيدة التي تحيا مع بقايا ملابس حبيب مضى، وغيرهم.

آخر أعمال منة شلبي



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية، هو مسلسل "تغيير جو"، وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي، ويتكون العمل من 15 حلقة



أحداث تغيير جو



تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتمحور قصته حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم " إياد نصار " شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع " منة شلبي ".