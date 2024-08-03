فن ومشاهير

فيلم "جوازة توكسيك" يتراجع ويحتل المركز الخامس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم جوازة توكسيك، والذي يخوض بطولته كلًا من ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وملك قورة، نجاحًا كبيرًا فور عرضه في دور العرض السينمائية، حيث ينافس ضمن أفلام موسم الصيف.

 

فحصد فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات وصلت إلى 113 ألف جنيهًا خلال شهر فقط من عرضه، وتصدر بذلك المركز الخامس. 

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك


وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

 

أبطال فيلم جوازة توكسيك 

 

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف  الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا