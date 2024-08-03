بعد مشهد المواجهة بالوصفة السحرية.. بسمة داوود توجه رسالة للسيدات

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة بسمة داوود رسالة للسيدات بعد مشهد المواجهة الذي جمعها مع إسلام جمال بسبب خيانته خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية والذي أشاد به الجمهور.



ما الرسالة التي وجهتها بسمة داوود إلى السيدات ؟



ونشرت بسمة داوود من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري الفيديو معلقة: "أول مرة أعيط بسبب مشهد خيانه، وياريت الستات تسبب الرجالة المتجوزة في حالها، وبلاش خراب بيوت".



أحداث مسلسل الوصفة السحرية





مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية





ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.



ما هي آخر أعمال بسمة داوود؟



وكان آخر أعمال بسمة داود مسلسل "حكاية جروب الدفعة" من 15 حلقة، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرى عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى