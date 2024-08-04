نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| استئناف تصوير مسلسل أمير العوامري لـ هاني سلامة سبتمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد النقلي، مخرج مسلسل أمير العوامري، عن عودة التحضيرات لمسلسل "أمير العوامري" بطولة النجم هاني سلامة، بعد فترة توقف بسبب وجود مشاكل في إنتاج العمل.

وكشف "النقلي" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن أن التصوير سيستأنف في شهر سبتمبر المقبل بعد التعاقد مع شركة إنتاج جديدة تضمن استكمال العمل بنجاح، مؤكدًا على استمرار تواجد جميع النجوم المرشحين من قبل في العمل.

تفاصيل مسلسل أمير العوامري

وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، ويجسد هاني سلامة خلال أحداث العمل، شخصية رجل الأعمال "أمير العوامري"، الذي يواجه العديد من الصراعات، وتنشأ قصة حب بينه وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل أمير العوامري

ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري، والعمل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

جديد بالذكر أنه كان من المقرر أن يشارك الفنان هاني سلامة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 بمسلسل أمير العوامري، إلا أن العمل تعرض للعديد من الأزمات بعدما جرى الإعلان عن عرضه عبر شبكة تليفزيون النهار حصريًا، وتوقف المشروع لأجلٍ غير مسمى؛ بسبب عدم حصول أبطال العمل على مستحقاتهم المادية.

آخر أعمال هاني سلامة

ويعد مسلسل ملف سري الذي عرض في رمضان 2022، آخر أعمال الفنان هاني سلامة بعد غيابه عن الماراثون الرمضاني عامين متتاليين، وضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محي الدين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، نضال الشافعي، دينا، علاء مرسي، مهند حسني، رحمة حسن، لبنى ونس، نور محمود، عمر زكريا فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.