نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره تريند جوجل في السعودية... من هو عبادي الجوهر؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان السعودي عبادي الجوهر تريند محركات بحث جوجل في السعودية، نظرا لإنتشار أنباء حول ظهوره بحفله الآخير في السعودية.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ عبادي الجوهر

الموسيقار عبادي الجوهر يعتبر من أهم الملحنين في الوطن العربي بشهادة كبار الفنانين. وفي أحد البرامج كان يستضيف عبادي اتصل الفنان الكبير وديع الصافي وطلب من عبادي الجوهر أن يلحن له كما أن الفنان خالد عبد الرحمن عرض على عبادي بأن يعطيه بعض من قصائده مقابل لحن من عبادي وأيضًا سبق له أن لحن لنجاة الصغيرة أغنية قد الحروف ولكن نجاة أعلنت اعتزالها وطلب اللحن عدة فنانين وفنانات وتم تقديم الأغنية للفنانة السورية أصالة نصري.

زيجات عبادي الجوهر

وتزوج عبادي في الثمانينات من نورة سعد الحريقي ورزق ببنتين، الأولى سارة وبها ينادى والثانية مي. عانت زوجته أم سارة من مرض السرطان بداية 2006 وأدخلت العناية المركزة في لندن، لكنه نقلها بالإخلاء الطبي إلى المستشفى العسكري في جدة وتوفيت فجر الجمعة 13 أكتوبر 2006 في شهر رمضان، وبعدها بشهر واحد توفي أخوه الكبير عبد الرحمن، وابتعد عبادي عن الساحة الفنية لعام ونص حتى عاد وبقوة بألبوم الجرح أرحم.