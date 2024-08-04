نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد طارق عبدالعزيز.. تعرف على آخر أعماله الفنية قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان طارق عبدالعزيز، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1968،ورحل عن عالمنا في 26 نوفمبر العام الماضي 2023، رحل وترك بصمته الفنية في جميع الأعمال التي شارك بها على مدار مشواره الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" آخر الأعمال الفنية للراحل طارق عبدالعزيز.

آخر أعمال طارق عبدالعزيز الفنية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبدالعزيز، هو مشاركته في مسلسل "بقينا اتنين"، الذي كان يشارك في بطولته بجانب الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ولكن توفي خلال التصوير داخل اللوكيشن، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

تفاصيل مسلسل "بقينا اتنين"

وعُرض في السباق الرمضاني الماضي 2024، بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، وتناول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، وتحاول التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها.

مسلسل “أعمل إيه”

وكان طارق عبد العزيز، قد شارك في مسلسل "أعمل إيه"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا،وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، محمد مهران، وردشان مجدي، وغيرهم.



أحداث مسلسل “أعمل أية”

وتدور أحداث مسلسل “أعمل إيه” حول قصة أب له 4 بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضًا، العمل من ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد عبدالحميد، سيناريو وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد الحناوي.

مسلسل "تحقيق"

وشارك أيضًا في مسلسل "تحقيق"، في عام 2022، الذي عُرض عبر منصة "واتش ات"، ولاقى المسلسل تفاعل كبير،خلال فترة عرضه.

أحداث مسلسل "تحقيق"

وتدور أحداثه حول رواية تستفز خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن في حياتهم، فيبدأ «هشام» في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.

وفاة طارق عبدالعزيز

والجدير بالذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز رحل عن عالمنا في 26 نوفمبر العام الماضي 2023،عن عمر يناهز 55 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.