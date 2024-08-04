نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تؤدي عمرة عن المنتج الراحل حسام شوقي بعد أيام من وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مي عز الدين، على تأدية مناسك العمرة عن الراحل حسام شوقي، وذلك بعد أيام من وفاته إثر حادث سير مروع تعرض له على طريق الضبعة نتيجة انقلاب السيارة.

ونشرت مي عز الدين، صورة من الكعبة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: اللهم لبيك عمرة عن حسام شوقي يا رب الرحمة ليه وليهم كلهم يا رب.. دعواتكم بالرحمة للضهر والسند.



آخر أعمال مي عز الدين المسرحية

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين المسرحية مسرحية زواج اصطناعي، والتي حازت على إعجاب جمهور الرياض.

آخر أعمال مي عز الدين الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين الدرامية مسلسل سوق الكانتو وشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ضياء عبد الخالق، سلوى عثمان، شريف إدريس، عمران محمد، شيرين، إسلام حافظ، يسرا كرم، ندى موسى، طاهر الحكيم، تامر نبيل، وغيرهم، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي

