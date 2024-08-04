إنجي علاء تكشف كواليس لقائها الأخير بالراحل حسام شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الكاتبة إنجي علاء عن حزنها الشديد لمفاراقتها للمنتج حسام شوقي، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"بحاول مافكرش من ساعة اللي حصل وأهرب بأي طريقة من الواقع المرعب ده.. لسة مش قادرة استوعب".



منشور إنجي علاء



وأضافت:"آخر مرة قابلت حسام لقيت فتحي قبلها ربنا يرحمه ويحسن إليه بيكلمني بيقولي على الميعاد.. استغربت لإني عارفة إن حسام وقتها كان مشغول ومسافر وكنا هنتقابل أما يرجع المهم حسام قالي أنا جيتلك في النص المكتب مخصوص بسرعة ولازم أسافر على طول وكانت مقابلة كلها أخبار مش كويسة وكانت حالتي النفسية ملخبطة والشغل وقصصه.. حسام كان مبتسم وهادي زيادة".



وتابعت:" زي ما يكون في دنيا تانية.. كان في حاجة غريبة فيه وفكلامه مافهمتهاش وقتها.. فهمتها دلوقتي.. فهمت كنت عايز تقول ايه يا حسام..

أنا كنت عاملة زي الطفلة اللي كبرت في مكان وهي مش حاسة".



وأشارت:" سنين شغل وشقى وفرح وعمره مازعل مني لما كنت اتضايق واتعصب عشان عارف قد إيه بحب الشغل وبخاف عليه".



وواصلت:" اليوم ده كان عايز يقولي إن الطفلة كبرت خلاص وإنها لازم هتكمل لوحدها.. كان بيحاول يعرفني أكمل ازاي".

واختتمت:" طلع كان بيودعني وأنا مش فاهمة..والله ما هنسى اللي قلتهولي والله ما هنسى كلامك ونصايحك ياخويا واستاذي وكل حاجة نضيفة وحلوة وأحلى ايام.. مش هنسى اكيد بس يارب اقدر اكمل في الدنيا الصعبة دي.. ربنا يرحمك يا حسام انت وفتحي وتامر ومحمود ويسكنكم فسيح جناته ويصبرنا ويهونها علينا".

آخر أعمال إنجي علاء



وكان للسيناريست إنجي علاء أكثر من عمل درامي قامت بتأليفه خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "كوفيد25"، الذي عُرض في رمضان 2021، من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وآخرون، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، ودارت أحداثه حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضًا خطيرًا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذي كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.

