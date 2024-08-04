نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور يؤدي مناسك العمرة عن المنتج الراحل تامر فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان محمد أنور بأداء مناسك العمرة، عن المنتج الراحل تامر فتحي، وذلك بعد رحيله بأيام قليلة، حيث رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية، متأثرًا بجروحه إثر تعرضه لحادث مروري مروع، مع المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

ونشر "أنور" مقطع فيديو من أمام الكعبة، من خلال خاصية الاستوري، عبر حسابه الشخصي،على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "لبيك اللهم عمرة عن تامر فتحي، ربنا يرحمه ويرحمهم جميعًا".

موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

ومن المقرر أن يقام اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس، عزاء المنتجين حسام شوقي وتامر فتحي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، وذلك بعد ما توفي المنتجين الأربعة، إثر تعرضهم لحادث مروري مروع على طريق الضبعة.



تفاصيل حادث المنتجين الأربعة

وتعود تفاصيل الواقعة ليوم الخميس الماضي، عندما لقي ثلاثة منتجين مصرعهم، وأصيب رابعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالي. الضحايا هم حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وجميعهم من أسرة واحدة، وظل المنتج تامر فتحي في حالة خطرة متأثرًا بجروحه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليلحق بأصدقائه، يوم الجمعة الماضية.