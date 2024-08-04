بكلمات مؤثرة.. هلا السعيد تودع المنتج الراحل فتحي إسماعيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة هالة السعيد عن حزنها الشديد لمفاراقتها للمنتج الراحل فتحي إسماعيل، حيث شاركت جمهورها بصورة له من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:"كان نفسك تأخذ حتى يوم أجازة وترتاح يارب تكون مرتاح يا فتحي وأجازتك في الجنة ونعيمها".

تعليقات الجمهور على منشور هالة السعيد

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال هلا السعيد

وكانت آخر أعمال الفنانة هلا السعيد، هو مسلسل المداح 4 أسطورة العودة حمادة هلال، وشارك بجانبه عدد من الفنانين ومن بينهم: هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل، وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.