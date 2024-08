نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. 12 فيلمًا مجانيًا بقصر السينما ضمن برنامج شهر أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض قصر السينما بجاردن سيتي 12 فيلمًا سينمائيًا مجانيًا للجمهور ورواد القصر، خلال شهر أغسطس الحالي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة المعنية بنشر الثقافة السينمائية.

أفلام السينما التسجيلية والأوروبية والعالمية والكلاسيكية

وتتنوع الأفلام بين أفلام السينما التسجيلية، الأوروبية، العالمية، الكلاسيكية، العربية، ونادي سينما التحريك، وتعرض جميعها مجانًا للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من الناقد د. نادر رفاعي، الفنان تامر عبد المنعم، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج غدًا الإثنين مع نادي السينما التسجيلية بعرض فيلم "Hitchcock/Truffaut"، ويقدم نادي السينما العالمية بعد غد الثلاثاء فيلم "Hotel Rawanda"، ويعرض الأربعاء المقبل فيلم "The white Ribbon" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ويشهد يوم الاثنين 12 أغسطس عرض فيلم "1974 -Murder on the orient Express" ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، يليه في اليوم التالي فيلم "Murder on the orient Express-2017"،ضمن نادي السينما العالمية، أما نادي السينما الأوروبية فيقدم فيلم "Amour" يوم الأربعاء 14 أغسطس.

ويعرض نادي الرواية والفيلم يوم 19 أغسطس الفيلم العربي "زيارة السيد الرئيس"، ويشهد نادي السينما العالمية يوم 20 أغسطس فيلم "Wall street"، ويعقبه في اليوم التالي فيلم "Happy end" بنادي السينما الأوروبية.

وتتواصل العروض يوم 26 أغسطس مع فيلم "The polar Express" ضمن نادي سينما التحريك، ويعرض نادي السينما العالمية فيلم "Wall street money Never sleeps" في اليوم التالي.



وتختتم العروض يوم 28 أغسطس بعرض فيلم "Ridicule" ضمن نادي السينما الأوروبية.

قصر السينما

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية لأهميتها في التثقيف والتوعية المجتمعية.