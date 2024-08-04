عبير صبري تكشف أسباب خلع الحجاب وتتحدث عن رغبتها في التمثيل مع آل باتشينو

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة عبير صبري عن رأيها في خلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة خمس سنوات متتالية، وذلك خلال لقائها في برنامج "تابوه" مع الإعلامي نزار الفارس.

وصرحت عبير بأن الحجاب يمثل جهادًا للمرأة، وأنها شعرت بضعفها عن تحمل مسؤولية الحجاب.

قالت: "الحجاب صعب والستات هيفهموني، الحجاب جهاد للمرأة. الست المحجبة هي ست بتجاهد لأن الفتن كبيرة. أنا ضعفت عن تحمل مسؤولية الحجاب. قعدت خمس سنين وكنت مبسوطة في الأول، لكن بدأت حاجات شخصية في حياتي تخليني أحس إني مش قادرة أكمل بالحجاب."

الضغوط الشخصية والمهنية

أوضحت عبير صبري أن هناك ضغوطًا شخصية ومهنية واجهتها أثناء ارتدائها الحجاب، حيث لم يكن العمل في المجال الفني بالحجاب سهلًا في ذلك الوقت.

وأضافت: "قدمت برامج اجتماعية وقتها، لكن كان في أزمات مريت بيها خلتني مش قوية إني احتفظ بالحجاب. أنا زعلانة وأتمنى أرجع له تاني. تحية لكل ست ربنا يثبتها لابسة الحجاب ومكملة به رغم الصعوبات والفتن."

تصريحات مثيرة للجدل حول التمثيل في الجنة

أثارت عبير صبري حالة من الجدل بسبب تصريحاتها حول أمنيتها في التمثيل بالجنة مع الممثل العالمي آل باتشينو.

قالت: "الله أعلم إن شاء الله ربنا يدخل كل الناس الجنة، بس أنا بشوف آل باتشينو موهبة عظيمة لن تتكرر."

وأضافت عبير: "طبعًا أحب أمثل في الجنة واختار أمثل مع آل باتشينو، وأكيد في الجنة هبقى مشغولة بالحاجات الكتير الحلوة، فكفاية آل باتشينو لأني بحبه جدًا."

أحلام عبير صبري في الجنة

تحدثت عبير صبري عن أمنياتها في الجنة، قائلة: "أحب أشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأحب أشوف السيدة عائشة بحبها جدًا وأشوف سيدنا الحسن والحسين."