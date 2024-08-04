نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "مادونا" يتنافس في مهرجان طرابلس للأفلام ويستعرض قضايا اجتماعية حيوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشارك فيلم "مادونا" للمخرج جون فريد زكي في المسابقة الرسمية للأفلام العربية بالدورة الحادية عشر من مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان، الممتد من الخميس 19 إلى الأربعاء 25 سبتمبر.

يُعتبر هذا العرض هو الأول دوليًا للفيلم، الذي تم عرضه للمرة الأولى في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

قصة الفيلم ومحتواه

تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية، حيث تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين يسوعيين. بينما تتجه الشكوك نحو طاهية الدير، التي تعاني من ضغوط مالية بسبب حاجة ابنتها لعملية جراحية غير قادرة على تحمل تكاليفها.

رؤية المخرج وأفكار الفيلم

يقول المخرج جون فريد زكي: "نشأت في مجتمع مسيحي وشهدت قصصًا لم تُروَ وصراعات خفية. اللحظة المحورية بالنسبة لي كانت رؤية امرأة فقيرة تطلب المال من راهب في كنيسة مليئة بالتحف الثمينة، مما دفعني للتساؤل عن سبب الحفاظ على هذه الكنوز بينما لا يحصل المحتاجون على المساعدات. يستكشف الفيلم هذه المعضلة: هل يجب أن نقدِّر التراث أكثر من الاحتياجات الإنسانية الملحة؟"

فريق العمل وإنتاج الفيلم

الفيلم من إخراج جون فريد زكي وتأليف أبانوب نبيل، ويشارك في بطولته عبد العزيز مخيون وكريم قاسم وجورج ساسين.

تم إنتاج الفيلم بواسطة كريم قاسم وأدولف العسال ومركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، بدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة، معهد جوتة، والمركز البريطاني بالإسكندرية. مدير التصوير هو فيلوباتير مراد، بينما تولت سارة عبدالله مونتاج الفيلم.

وتتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، وMAD World في باقي أنحاء العالم.

مسيرة المخرج وتطورات مستقبلية

جون فريد زكي هو مخرج مصري تخرج من مدرسة الجزويت للسينما بالإسكندرية. "مادونا" هو فيلمه القصير الأول، ويشغل اهتمامه بالأقليات التي تضطر لمغادرة منازلها وبدء حياة جديدة.

خلال مسيرته المهنية، قدم العديد من الإعلانات التجارية لشركات مرموقة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأوراسكوم. كما شارك في أفلام قصيرة متعددة مثل "بابا قالي"، "الحلم"، "شارع بورسعيد"، و"رحلتنا الأخيرة معًا". حاليًا، يعمل على تطوير مشروع جديد حصل على تمويل إنتاجي من مهرجان عنابة السينمائي.