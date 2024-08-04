فيلم "يوم 13" لأحمد داوود يتصدر منصة Watch it

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتل فيلم "يوم 13" للنجم أحمد داوود المركز الأول على منصة Watch it بعد مرور 3 أيام فقط من عرضه.

وقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة في دور السينما، تجاوزت 32 مليون جنيه. الفيلم من إنتاج كبير ويضم نخبة من النجوم مثل دينا الشربيني، شريف منير، وجومانا مراد، ويُعرض في إطار رعب تشويقي.

انطلاق تصوير مسلسل "كل سنة مرة"

في سياق متصل، بدأ أحمد داود تصوير مسلسله الجديد بعنوان "كل سنة مرة" (اسم مؤقت)، الذي يتألف من 10 حلقات وسيُعرض على إحدى المنصات الرقمية. يشارك في العمل مع داود كل من أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، ومراد مكرم، ويُشارك في المسلسل أيضًا فرح يوسف.

المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، إخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.

يأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير لمسلسل "زينهم"، الذي حقق ردود فعل إيجابية وتصدر مشاهدات منصة Watch it.

ترقب عرض فيلم "الهوى سلطان"

ينتظر أحمد داوود عرض فيلمه الجديد "الهوى سلطان" في موسم الصيف. يشارك في الفيلم كل من منه شلبي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي.الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema التي يديرها أحمد فهمي وهاني نجيب. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يجسد أحمد داود شخصية علي.

أحدث أعمال أحمد داوود

من بين أحدث أعمال أحمد داود، مسلسل "زينهم" من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى. يشارك في المسلسل إلى جانب داود كل من كريم قاسم وسلما أبو ضيف.