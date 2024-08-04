نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو دواود: أتمنى التطوير الدائم لمهرجان المسرح القومي.. والتفاهم أهم من الحب في الزواج (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان محمد أبو دواود في تصريحات خاصة للفجر الفني عن الدورة ١٧ من مهرجان المسرح المصري والتي تحمل سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب والذي يقُام خلال هذه الفترة ما بين ٣٠ يوليو حتي ١٥ أغسطس قائلًا " الدورة بإسم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب مثل الإنارة وهذا شئ يسعدنا كثيرًا كفنانين والعام الماضى كان أيضًا بإسم الزعيم عادل إمام "

محمد أبو دواود

و أردف حديثه " أتمني التطور دائمًا للمهرجان ولدينا ٣٤ عرض مسرحي هذا العام "

محمد أبو دواود

وأعرب عن سعادته عن مشاركته في مسلسل " الوصفة السحرية " ومسلسل " مفترق طرق " وتحقيقها نجاحًا ساحقًا.

محمد أبو دواود

وأكد على " بالتأكيد يوجد وصفة سحرية للزواج لأن إذا رأينا المسلسل سنجد حلول لمشاكلنا على هيئة مسلسل " أما عن زواجي فى المسلسل للفتاة أصغر منه بأعوام كثير فهذه أنانية لأنها تحتاج للأمومة وغيره.

وجه نصيحة للمقبلين على الزواج " أنا وجهت نصيحتي لبناتي أولًا إن الأهم من الحب التفاهم هو الأساس "