كمال أبو رية: مساحة دوري في "نعمة الأفوكاتو" صغيرة ولكن أرضتني للغاية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان كمال أبو رية، أن مساحة دوره في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، صغيرة ولكن نوعية الدور أعجبته للغاية ومساحة الأداء سريعا ودسمة لأنها ترضي غرور الممثل.

تصريحات كمال أبو رية



وتابع كمال أبو رية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"محمد سامي قعد معايا قبل التصوير وشرحلي الشخصية وأنا تصورت ممكن إيقاعه يبقي إيه ولفتته وشكله إيه ومكياجه الخارجي وبالتالي علاقته بإبنته تبقى إزاي وقبل ما نصور أتفقنا أنه يبقى كده.. شخصية راجل محامي لم يوفق في عمله رغم كفائته".



وأضاف كمال أبو رية، أنه يحب التعاون مرة أخرى مع المخرج محمد سامي، وليس كما أشاع على السوشيال ميديا، ومحمد سامي شخص غيور على عمله وعصبي لحد ما ويهتم بتفاصيل كل صغيرة وكبيرة في أعماله.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

أعمال ينتظرها كمال أبو رية

مسلسل "سيما ماجي" للمخرج تامر السعدني، بطولة النجمة رانيا يوسف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الحب والمال كما يتطرق إلى الاضطرابات النفسية التي يعيشها البعض نتيجة الصدمات التي يمرون بها في الحياة.

مسلسل "سيما ماجي" بطولة: رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.