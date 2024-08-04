نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري وفيدرا وعماد زيادة أبرز الحاضرين في عزاء منتجي سينرجي بمسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقام الآن مراسم عزاء ثلاثي الإنتاج في شركة سينرجي الذين توفوا إثر حادث مروري أليم منذ يومان على طريق الضبعية، وتم دفنهم في مسقط رأسهم العربية وسط حضور كبير وضخم من نجوم الفن في مصر.

وكان من أول الحاضرين للعزاء النجم أيهاب فهمي، أحمد العوضي، عصام السقا، كريم عبدالعزيز، ياسمين عبدالعزيز، هند صبري، فيدرا، عماد زيادة، أمير كرارة، وغيرهم.

عزاء سينرجي

نبذة عن منتجي سينرجي الراحلين:

وفي سياق آخر شارك الراحلين في إنتاج عدد من الأعمال الهامة للزعيم أبرزهم عفاريت عدلى علام، مأمون وشركائه، صاحب السعادة، الاختيار، فيلم أنا وابن خالتي، وغيرهم.

ويذكر أن كان آخر ظهور للمنتج فتحي إسماعيل من خلال فيديو طريف جمعه مع النجم أمير كرارة قام الأخير بنشره عبر خاصة الآستورى في موقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكان آخر ظهور للمنتج حسام شوقي برفقة كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي في حفل ليالي السعودية الآخيرة التي قامت بإحيائه النجمة آمال ماهر.

عزاء منتجي سينرجي

آخر أعمال المنتجين الراحلين:

من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، وايضا شاركت في مسلسل بيت الرفاعي، امام الفنان أمير كرارة، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي درامي.