نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بتسجيل صوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت شيرين عبد الوهاب بإرسال رسالة صوتية إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

رسالة شيرين عبد الوهاب

وقالت شيرين من خلال تسجيل صوتي: "جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشه بحبهم ليا ربنا يديكم نعمه في حياتي، وحشتوني أوي".

وظهرت شيرين من خلال التسجيل الصوتي بحالة نفسية مطمنة كبيرة لجمهورها وجاءت التعليقات كالآتي: "وحشتينا يا صوت مصر"، "وحشتينا انتي يا شيرين ولازم ترجعي أقوى من الأول".

وكشف الطبيب المعالج لشيرين في تصريحات مؤخرا عن تفاصيل حالتها الصحية بعد انتشار أنباء حول عدم استقرار حالتها الصحية وإلغاء حفلها في تركيا.

ونفى طبيب شيرين كل ما تردد خلال الساعات الماضية حول تدهور صحتها مؤكدًا أنها بخير وحالتها في تحسن يومًا عن يوم.

واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب



حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضرا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد طليقها الملحن حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات وكدمات وسحجات وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

حيث ذكرت في بلاغها رقم 7155 جنح التجمع الأول، إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها.

وبإحضار المشكو في حقه تم تصالح شيرين عبد الوهاب وتنازلها عن محضر التعدي والمشادات الكلامية مع حسام حبيب وذلك بعدما وقع الطرفين على تصالح، وتعهد الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

تعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب لإصابات خطيرة عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها المطرب حسام حبيب داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.