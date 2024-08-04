اتحاد الإعلاميين: رحيل سنجاب خسارة كبيرة

اتحاد الإعلاميين: رحيل سنجاب خسارة كبيرةعبر اتحاد الإعلاميين اليمنيين عن التعازي في وفاة الكاتب المصري ابراهيم سنجاب بعد حياة حافلة بالمواقف القومية والمساندة للشعب اليمني والقضية الفلسطينية من خلال كتاباته وتحليلاته الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام.

واعتبر اتحاد الإعلاميين اليمنيين في بيان نعي، رحيل الإعلامي المصري ابراهيم سنجاب خسارة كبيرة على المستوى القومي والعربي والإسلامي، مشيراً إلى أنه كان صوتا قويا في مساندة الشعب اليمني والقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا القومية والعربية.

وأعرب عن التعازي لأولاد وأسرة الفقيد الإعلامي سنجاب، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أولاده وأهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".