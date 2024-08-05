هكذا احتفلت مي فاروق بعيد ميلاد نجلها

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت المطربة مي فاروق بعيد ميلاد نجلها من خلال نشرها صورة معه عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت مي فاروق:'كل سنه وانت صاحبي وحبيبي وكل حاجه ليا في الدنيا

عيد ميلاد سعيد يا قلب ماما يا أحلي وأغلي نعمه وهديه من ربنا ربنا يحفظك ويحميك ويباركلي فيك أنت وأختك واعيش واشوفك زي ما بتمنالك يا حبيبي وروحي حبيب ماما الصغنن بموووووت فيك يا لوكا.

كشفت المطربة مي فاروق، عن أحدث أعمالها خلال الفترة المقبلة، حيث إنها متفرغة لتحضيرات ألبومها الجديد، متمنية أن تطرحه شهر سبتمبر أو أكتوبر.

وأشارت مي فاروق إلى أنها تتعاون في ألبومها الجديد مع مجموعة مهمة من الشعراء والملحنين منهم مدين وتامر حسين.

ومن ناحية اخري، أحيت الفنانة مي فاروق حفلًا غنائيًا بتونس يوم 4 يوليو الماضي ضمن مهرجان دقة الدولي على المسرح الأثري، وتألقت مي بعدد من الأغنيات الشهيرة لمطربي الزمن الجميل، إذ غنت لكوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وسيد مكاوي، ونجاة الصغيرة، وعدد آخر من المطربين.