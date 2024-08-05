رباب ممتاز تلغي الاحتفال بعيد ميلادها حدادا على المنتجين الأربعة

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة رباب ممتاز بإلغاء الاحتفالات بعيد ميلادها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت رباب ممتاز:'شكرا جدا لكل اللي بعت لي عيد ميلادي وأنا أسفه لعدم رد اول سنه كنت برد علي شخص شخص بس والله أنا من يوم اللي حصل وانا ربنا عالم بحالي موضوع كبير وأستاذ حسام وفتحي ومحمود كانوا غاليين عليا"

أضافت:' ويشهد الله من ٢٠١٨ لحد السنه اللي فاتت شغلي مع الناس دي كان فيه كله تقدير واحترام اشتغلت معاهم بكل حب لا تنسوا الفضل بينكم الله يرحمهم ويسامحهم صحيح الدنيا حتمشي بس الوجع كبير ولازم نتعظ كلنا أنا بالنسبه لي مفيش عيد ميلاد، السنه دي وشكرا بجد لكل الناس.

أقيم عزاء المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كامل، تامر فتحي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد عن رحلوا عن عالمنا يوم الخميس الماضي الأول من أغسطس، آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة.