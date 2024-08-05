نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الموسيقى العربية يتألقون بشعبيات الزمن الجميل على المكشوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار فعاليات الثقافة المصرية المميزة واصلت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد مهرجانها الصيفي للموسيقي والغناء بليلة طربية تحت عنوان "شعبيات الزمن الجميل" على المسرح المكشوف.

تفاصيل الحفل



وتحت لافتة كامل العدد تألق نجوم الموسيقى العربية ياسر سليمان،ندى غالب ونهى حافظ بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام في تقديم مجموعة من أجمل أغاني التراث الشعبي منها‏ يهديك يرضيك، هوى يا هوى، أما براوه، مين قالك تسكن فى حارتنا، يا أبو الطاقية الشبيكة، الحلو فى البرانده، مبيسألش عليا أبدًا، ميتا أشوفك، كعب الغزال، شوفت حبيبي، ياواحشنى رد عليا، وحياتك ياحبيبي.



وبأصواتهم العذبة التي تلامس الوجدان استمتع الجمهور برحلة بديعة في ذاكرة التراث الغنائي الشعبي أعادت للأذهان جماليات وتفرد هذا اللون الغنائي في التعبير عن الروح المصرية وخصوصيتها الثقافية والإجتماعية .

نبذة عن مهرجان الأوبرا الصيفي



يشمل مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء مجموعة من الفعاليات الفنية الراقية والمتنوعة، يستمر المهرجان حتى 10 أغسطس في مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويعد هذا المهرجان التزامًا بتقديم الفنون الرفيعة ودعم الثقافة والإبداع في المجتمع.