نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مادلين طبر تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة مادلين طبر تريند محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد ظهورها في برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا" وحديثها عن حياتها الزوجية وسبب طلاقها.

مادلين طبر

وفي سياق آخر كشفت الفنانة مادلين طبر عن تفاصيل زواجها الأول الذي دام سبع سنوات، وأكدت أنها كانت تأمل في أن تستمر حياتها معه مدى العمر، ومع ذلك، قررت الانفصال عنه بعد اكتشافها أنه يعاني مما وصفته بـ “مرض حب النساء.

تصريحات مادلين طبر

وقالت مادلين طبر إنها خلال فترة زواجها، وعلى الرغم من حرصها على الحفاظ على شخصيتها، كانت تتجنب المشاكل وتبتعد عندما يشعر زوجها بالغضب، لأنها لاحظت أن الرجل عندما يتعصب لا يستطيع السيطرة على نفسه أو العودة إلى طبيعته بسرعة مثل المرأة.

مادلين طبر

وأضافت مادلين طبر أن الرجل يفضل المرأة التي تشبه والدته، التي تتمتع بشخصية قوية، لكن في ذات الوقت، الرجل يتسم بالأنانية بناءً على تركيبه الجسدي والهرموني والعضلي والديني، وهو أمر غير مفهوم ولا يمكن تحديده بدقة.

وتابعت: “أنا زواجي استمر 7 سنوات وكنت شارية ومش عاوزة أسيب وكنت بحلم أعيش معاه العمر كله، وكنت بعدي وبطنش، واكتشفت أن طريقة تعاملي معاه جابت فايدة إلا حاجة واحدة أنه بيحب الستات وده مرض فقررت ننفصل”.

مادلين طبر

أعمال قادمة لـ مادلين طبر

ويذكر أن تشارك مادلين طبر، تشارك حاليًا في مسلسل "سيما ماجي" الذي من المقرر عرضه في السيزون الشتوى، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي درامي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم حورية فرغلى، رانيا يوسف، كمال أبو راية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، وغيرهم، ومن إخراج تامر السعدني.

وتدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.