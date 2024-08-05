تعرف على إجمالي إيرادات أفلام السينما أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت إيرادات أفلام السينما أمس الأحد، إيرادات متوسطة نحو 2،988،890 جنيهًا حيث تصدر فيلم إكس مراتي بطولة الفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح شباك التذاكر.

إيرادات فيلم إكس مراتي



وبلغت إيرادات فيلم إكس مراتي نحو 2،015،557 جنيهًا، بينما وصلت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 نحو 479،336 جنيهًا، بينما حققت إيرادات فيلم اللعب مع العيال نحو 257،723 جنيهًا.

وواصلت إيرادات فيلم عصابة الماكس نحو 107،477 جنيهًا،وحقق فيلم جوازة توكسيك نحو 94،911 جنيهًا، بينما تزيل فيلم أهل الكهف قائمة الأفلام المعروضة أمس وبلغت إيراداته نحو 33،886 جنيهًا.



قصة فيلم إكس مراتي



وتدور أحداث الفيلم حول دكتور نفساني، وهو الذي يجسده الفنان هشام ماجد، ليدخل في صراع مع مجرم خارج من السجن وهو الفنان محمد ممدوح، بينما سحر تقارن بينهما من أجل اختيار شريكها وهي الفنانة أمينة خليل.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



وجمع فيلم ولاد رزق 3 أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، بجانب علي صبحي، رزان مغربي، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وللمخرج طارق العريان، وتم تصويره بين مصر والسعودية، وتمويله برعاية هيئة الترفيه السعودي.



أحداث فيلم ولاد رزق 3

وتناول فيلم ولاد رزق 3، في هذا الجزء، بعد مرور سنوات وافتراق الإخوة في طرق حياتهم المختلفة، لكن ذات يوم، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على أبناء رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى من أجل إنقاذ أنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ أبناء رزق.