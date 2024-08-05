نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات ثقافية متنوعة تحتفي بوفاء النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم قصر ثقافة الطفل بطنطا يومًا ثقافيًا ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

معرض فني للأطفال: إبداع يعكس جمال الطبيعة

استهلت الفعاليات بافتتاح معرض فني بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد وفاء النيل، حيث ضم مجموعة متنوعة من اللوحات التي عبر الأطفال من خلالها عن جمال الطبيعة عبر رسم مشاهد للنهر والقرية المصرية وعدد من المواقع السياحية والأثرية.

أهمية نهر النيل في الحضارة المصرية

يحتفل المصريون بعيد وفاء النيل يوم 15 أغسطس من كل عام، تقديرًا لأهمية هذا النهر الذي أسهم بشكل كبير في تطور الحضارة المصرية القديمة.

أنشطة تعليمية وتدريبية لتنمية مهارات الأطفال

تواصلت الأنشطة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث أقيمت ورش لتعليم أساسيات الرسم واللغة الإنجليزية للمبتدئين، إضافة إلى الاستعداد لإقامة نهائي مسابقة الشطرنج، بقيادة المدرب والحكم الدولي د. محمد شعيب.

إعادة التدوير: إبداع واستدامة

نفذت مكتبة محلة أبو علي ورشة لإعادة تدوير الأقمشة والمنسوجات القديمة، حيث صمم المشاركون حقائب مدرسية وأشكال ديكورية ومشغولات يدوية، ضمن أنشطة فرع الغربية برئاسة وائل شاهين.

مشاركات ثقافية مكثفة في المهرجانات والفعاليات الصيفية

تشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات مكثفة في الفترة الأخيرة، منها المشاركة في مهرجان العلمين في دورته الثانية، وانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، إضافة إلى العروض الفنية في المدن الساحلية، ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، والفعاليات بقرى حياة كريمة ومناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات.