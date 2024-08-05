بعد تصريحاتها عن أل باتشينو.. عبير صبري تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة عبير صبري تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد حديثها عن النجم العالمي أل باتشينو وأنها تحب أن تمثل معه في الجنه.

تصريحات عبير صبري

وقالت عبير خلال لقائها مع نزار الفارس في برنامج تابوو أنها تتمنى أن تدخل الجنة وتمثل مع أل باتشينو هناك لأنها تحبه جدًا وتتمنى أن يدخل الجنة معه.

عبير صبري

تحدثت أيضًا عن علاقتها بزوجها، وعن إمكانية خيانته لها خاصةً أنه يعيش في دبي وقد يغيب عنها لمدة شهرين، مؤكدة ثقتها به خاصة لانشغاله طيلة اليوم، وقالت عبير: أعوذ بالله بيكون مشغول طول اليوم، ولو أتجوز أمشي على طول وأنا الوحيدة في حياته، وأشك أنه يتجوز عليا لأنه معندوش سبب، وأنا مالية عينه وكل شيء بحياته وسادة كل الفراغات.

عن تفاصيل زواجها قالت: قالت عبير صبري: «اتجوزت رسمي في السفارة الرسمية في دبي، ومفيش مهر ولا مؤخر، كتبنا في عقد الزواج مصحف ومفيش مؤخر، لأن الناس لما بتسيب بعض مبتكونش الفلوس أهم حاجة، لو أنا زعلانة مش هيبقى فارق معايا الفلوس».

أحدث أعمال عبير صبري

ومن ناحية أخرى، انضمت الفنانة عبير صبري لأسرة مسلسل "زمالك بولاق"، والعمل من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، وايضا تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك، الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم.

عبير صبري

آخر أعمال عبير صبري

وكان آخر أعمال الفنانة عبير صبري الفنية، هي مشاركتها في فيلم «ليلة العيد»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، من بطولة الفنانة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، وأيضا آخر أعمالها في الدراما هو مسلسل "حدوتة منسية "من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح.