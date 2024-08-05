نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تعلن صرف إعانة شهرية 500 جنيه لمن تجاوز الـ70 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية صرف إعانة شهرية استثنائية بقيمة 500 جنيه لمن تجاوز 70 عامًا من أعضاء النقابة، وذلك تقديرًا وتكريمًا لهم.

منشور مصطفى كامل

كتب مصطفى كامل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: رسميًا النقابة العامة والنقابات الفرعية تتلقي أوراق وطلبات كل الزملاء الأعضاء العاملين والمعاشات البالغين سن 70 عامًا ليتم صرف إعانة شهرية استثنائية بقيمة 500 جنيه، بالإضافة للمعاش والعلاج والروشتات تقديرًا لما قدموه وتكريمًا لكبر السن ومجابهة غلاء الدواء.

إيرادات نقابة المهن الموسيقية



وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.



وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة